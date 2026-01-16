Результаты матчей ВХЛ на 16 января 2026 года

Сегодня, 16 января, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 16 января 2026 года:

«Омские Крылья» – «Магнитка» — 2:7;

ХК «Норильск» – «Дизель» — 0:3;

«Зауралье» – «Южный Урал» — 3:1;

«Горняк-УГМК» – «Буран» — 5:3;

ХК «Тамбов» – «Олимпия» — 4:1;

АКМ – СКА-ВМФ — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 71 очко в 42 матчах. Второе место занимает «Югра» с 70 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.