Результаты матчей МХЛ на 16 января 2026 года

Сегодня, 16 января, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 16 января 2026 года:

«Тюменский Легион» – «Снежные Барсы» — 4:0;

«Крылья Советов» – «Сахалинские Акулы» — 3:4 Б;

«СКА-1946» – МХК «Динамо» СПб — 6:2;

МХК «Динамо» М – Академия СКА — 4:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 69 очками после 38 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 62 очка после 40 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.