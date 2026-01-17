Скидки
«Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко

«Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко
«Вашингтон Кэпиталз» вернул в состав российского нападающего из собственного фарм‑клуба из АХЛ «Херши Бэрс» Ивана Мирошниченко. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Связано это с тем, что «Кэпиталз» поместили в список травмированных канадского форварда Джастина Сурдифа.

21‑летний Мирошниченко пропустил старт сезона из‑за травмы и затем был направлен в «Херши» для восстановления игровой формы. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он вызывался в первую команду и принял участия в двух встречах, не отметившись результативными действиями. В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года с годовой зарплатой в $ 925 тыс. В АХЛ на Мирошниченко провёл 20 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков.

«Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в аренду в АХЛ

Лучший снайпер в истории НХЛ:

