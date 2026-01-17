Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны подробности разговора генменеджера «Вашингтона» с Овечкиным

Стали известны подробности разговора генменеджера «Вашингтона» с Овечкиным
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик поделился подробностями о разговоре с российским нападающим Александром Овечкиным.

«На самом деле этого разговора не было. Мы кратко обсудили состояние команды и то, что, по его мнению, нужно команде, а также мои взгляды на потребности коллектива. Подробно о его будущем не говорили. Судя по общению со мной, он настроен на ближайшую перспективу — попытку вывести команду в плей‑офф и получить ещё один шанс на победу в Кубке Стэнли. Так что придётся подождать», — приводит слова Патрика журналист Тарик Эль‑Башир в социальной сети Х.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. Контракт 40-летнего россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

Материалы по теме
Генменеджер «Вашингтона» заявил, что не обсуждал с Овечкиным его будущее в клубе

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android