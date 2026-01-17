Стали известны подробности разговора генменеджера «Вашингтона» с Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик поделился подробностями о разговоре с российским нападающим Александром Овечкиным.

«На самом деле этого разговора не было. Мы кратко обсудили состояние команды и то, что, по его мнению, нужно команде, а также мои взгляды на потребности коллектива. Подробно о его будущем не говорили. Судя по общению со мной, он настроен на ближайшую перспективу — попытку вывести команду в плей‑офф и получить ещё один шанс на победу в Кубке Стэнли. Так что придётся подождать», — приводит слова Патрика журналист Тарик Эль‑Башир в социальной сети Х.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. Контракт 40-летнего россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

Материалы по теме Генменеджер «Вашингтона» заявил, что не обсуждал с Овечкиным его будущее в клубе

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: