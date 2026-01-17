4 очка Свечникова и Никишина помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в НХЛ

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 9:1.

«Каролина» реабилитировалась перед своими болельщиками за два поражения подряд и продолжает бороться за самые высокие места на Востоке. «Флорида» наоборот, проиграла после двух победных матчей.

В составе хозяев по шайбе забросили российские хоккеисты Александр Никишин и Андрей Свечников, также в их активе по ассисту. Помимо россиян голы записали на свой счёт Николай Элерс (3), Марк Янковски, Тейлор Холл (2) и Эрик Робинсон.

В составе гостей единственную шайбу забросил Увис Балинскис.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

Второй голкипер гостей Даниил Тарасов провёл весь матч на скамейке запасных.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». «Флорида Пантерз» встретится на выезде с «Вашингтон Кэпиталз».