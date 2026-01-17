4 очка Свечникова и Никишина помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в НХЛ

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 9:1.
«Каролина» реабилитировалась перед своими болельщиками за два поражения подряд и продолжает бороться за самые высокие места на Востоке. «Флорида» наоборот, проиграла после двух победных матчей.
В составе хозяев по шайбе забросили российские хоккеисты Александр Никишин и Андрей Свечников, также в их активе по ассисту. Помимо россиян голы записали на свой счёт Николай Элерс (3), Марк Янковски, Тейлор Холл (2) и Эрик Робинсон.
В составе гостей единственную шайбу забросил Увис Балинскис.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.
Второй голкипер гостей Даниил Тарасов провёл весь матч на скамейке запасных.
В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». «Флорида Пантерз» встретится на выезде с «Вашингтон Кэпиталз».
- 17 января 2026
-
06:09
-
05:47
-
03:10
-
02:20
- 16 января 2026
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:24
-
23:04
-
22:56
-
22:34
-
22:16
-
21:46
-
21:22
-
20:58
-
20:32
-
20:12
-
19:54
-
19:20
-
18:56
-
18:44
-
18:32
-
18:14
-
17:48
-
17:36
-
17:18
-
16:52
-
16:30
-
16:16
-
15:50
-
15:34
-
15:19
-
15:03
-
14:41
-
14:35