Андрей Свечников покорил отметку в 400 очков в НХЛ

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в победном матче с «Флоридой Пантерз» покорил отметку в 400 очков в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий в данной встрече отметился голом и результативной передачей. Таким образом в его активе теперь 401 очко за карьеру в НХЛ (164+237).

Свечников стал пятым самым быстрым игроком в истории «Харрикейнз»/«Уэйлерс», достигшим отметки в 400 очков за карьеру. Ранее набрать 400 баллов менее чем за 600 игр удавалось лишь Рону Фрэнсису (345 матчей), Кевину Диннину (417), Себастьяну Ахо (444) и Эрику Стаалу (450).

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова