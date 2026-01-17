Гол и ассист Кучерова не помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича передача

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Прервалась серия «Тампы» из 11-ти подряд побед, но, не смотря на поражение, «Лайтнинг» возглавили турнирную таблицу Восточной конференции. «Сент-Луис» добился второй победы кряду и продолжает борьбу за попадание в плей-офф на Западе.

В составе хозяев шайбы забросили Джейк Нейборс и Ник Бьюгстад. В активе российского нападающего Павла Бучневича ассист.

В составе гостей гол и результативную передачу записал на свой счёт форвард из России Никита Кучеров. Ещё одну шайбу забросил Оливер Бьёркстранд.

Российский вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Форвард «Лайтнинг» Алексей Торопченко очков не набрал.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 19 января. «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится на выезде с «Даллас Старз» 18 января.