Кучеров оторвался от Овечкина и приблизился к Капризову среди лучших снайперов из России

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:3 Б) и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов сезона среди соотечественников.

В сезоне НХЛ среди российских нападающих лидером по количеству голов является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 25 голов в 48 матчах. Кучеров занимает второе место с 24 голами в 42 играх. Третью позицию занимает Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» — 20 голов в 48 матчах.

Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» забил 19 голов в 46 играх. Замыкает пятёрку Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — 17 голов в 43 матчах.

