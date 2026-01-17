Скидки
Кучеров оторвался от Овечкина и приблизился к Капризову среди лучших снайперов из России

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:3 Б) и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов сезона среди соотечественников.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нейборс (Кайру, Фаулер) – 17:03     2:0 Бьюгстад (Бучневич) – 17:33     2:1 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 29:59 (pp)     2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 31:01 (pp)     3:2 Кайру – 65:00    

В сезоне НХЛ среди российских нападающих лидером по количеству голов является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 25 голов в 48 матчах. Кучеров занимает второе место с 24 голами в 42 играх. Третью позицию занимает Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» — 20 голов в 48 матчах.

Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» забил 19 голов в 46 играх. Замыкает пятёрку Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — 17 голов в 43 матчах.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Гол и ассист Кучерова не помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича передача
