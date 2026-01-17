Никишин занимает третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (9:1) забросил шайбу. Игрок обороны в текущем сезоне записал на свой счёт шесть голов.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никишин вышел на третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников, обойдя Криса Пронгера (5 в сезоне-1993/1994). Второе место занимает Джейми Макбейн (7 в сезоне-2010/2011), рекорд принадлежит Джастину Фолку (8 в сезоне-2011/2012).

Кроме того, Никишин — второй по скорости достижения 20 очков среди защитников «ураганов». Ему понадобилось 47 матчей. Быстрее Александра в истории «Каролины» это делал Марк Хоу (23 встречи).