Никишин занимает третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников
Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (9:1) забросил шайбу. Игрок обороны в текущем сезоне записал на свой счёт шесть голов.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
9 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Элерс (Стаал, Мартинук) – 18:35 1:1 Балинскис (Самоскевич, Вилманис) – 21:19 2:1 Янковски (Никишин, Райлли) – 33:10 3:1 Никишин (Ахо, Элерс) – 36:28 (pp) 4:1 Свечников (Джарвис, Ахо) – 44:08 (pp) 5:1 Элерс (Джарвис, Свечников) – 51:17 (pp) 6:1 Холл (Стэнковен, Янковски) – 51:38 (pp) 7:1 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 53:03 8:1 Холл (Блейк) – 58:23 9:1 Робинсон (Котканиеми, Янковски) – 58:35
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никишин вышел на третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников, обойдя Криса Пронгера (5 в сезоне-1993/1994). Второе место занимает Джейми Макбейн (7 в сезоне-2010/2011), рекорд принадлежит Джастину Фолку (8 в сезоне-2011/2012).
Кроме того, Никишин — второй по скорости достижения 20 очков среди защитников «ураганов». Ему понадобилось 47 матчей. Быстрее Александра в истории «Каролины» это делал Марк Хоу (23 встречи).
