Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никишин занимает третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников

Никишин занимает третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников
Комментарии

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (9:1) забросил шайбу. Игрок обороны в текущем сезоне записал на свой счёт шесть голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
9 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Элерс (Стаал, Мартинук) – 18:35     1:1 Балинскис (Самоскевич, Вилманис) – 21:19     2:1 Янковски (Никишин, Райлли) – 33:10     3:1 Никишин (Ахо, Элерс) – 36:28 (pp)     4:1 Свечников (Джарвис, Ахо) – 44:08 (pp)     5:1 Элерс (Джарвис, Свечников) – 51:17 (pp)     6:1 Холл (Стэнковен, Янковски) – 51:38 (pp)     7:1 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 53:03     8:1 Холл (Блейк) – 58:23     9:1 Робинсон (Котканиеми, Янковски) – 58:35    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никишин вышел на третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников, обойдя Криса Пронгера (5 в сезоне-1993/1994). Второе место занимает Джейми Макбейн (7 в сезоне-2010/2011), рекорд принадлежит Джастину Фолку (8 в сезоне-2011/2012).

Кроме того, Никишин — второй по скорости достижения 20 очков среди защитников «ураганов». Ему понадобилось 47 матчей. Быстрее Александра в истории «Каролины» это делал Марк Хоу (23 встречи).

Материалы по теме
Видео
Четыре очка Свечникова и Никишина помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android