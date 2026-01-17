Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш – Нэшвилл Предаторз, результат матча 17 января 2025, счет 3:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нэшвилл» неожиданно крупно обыграл «Колорадо» на выезде, у Ничушкина передача
Комментарии

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 7
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли (Форсберг) – 00:30     1:1 Нельсон (Бёрнс, Ничушкин) – 01:24     1:2 О'Райлли (Евангелиста, Форсберг) – 07:32     2:2 Нельсон (Мэнсон, Малински) – 11:16     2:3 О'Райлли (Евангелиста, Йози) – 33:01     2:4 Бантинг (Стэмкос) – 38:04     3:4 Нечас (Маккиннон, Лехконен) – 41:09     3:5 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 55:13 (pp)     3:6 Стэмкос (Бантинг, Йози) – 57:04     3:7 Маккэррон – 57:41 (sh)    

Несмотря на поражение, «Колорадо» продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. «Нэшвилл» побеждает третий раз кряду и продолжает бороться за попадание в плей-офф.

В составе хозяев шайбы забросили Брок Нельсон (2) и Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин и канадский нападающий Натан Маккиннон оформили по ассисту.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан О'Райлли (3), Майкл Бантинг, Филип Форсберг, Стивен Стэмкос и Майкл Маккэррон.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android