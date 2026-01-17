«Нэшвилл» неожиданно крупно обыграл «Колорадо» на выезде, у Ничушкина передача
В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 7
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли (Форсберг) – 00:30 1:1 Нельсон (Бёрнс, Ничушкин) – 01:24 1:2 О'Райлли (Евангелиста, Форсберг) – 07:32 2:2 Нельсон (Мэнсон, Малински) – 11:16 2:3 О'Райлли (Евангелиста, Йози) – 33:01 2:4 Бантинг (Стэмкос) – 38:04 3:4 Нечас (Маккиннон, Лехконен) – 41:09 3:5 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 55:13 (pp) 3:6 Стэмкос (Бантинг, Йози) – 57:04 3:7 Маккэррон – 57:41 (sh)
Несмотря на поражение, «Колорадо» продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. «Нэшвилл» побеждает третий раз кряду и продолжает бороться за попадание в плей-офф.
В составе хозяев шайбы забросили Брок Нельсон (2) и Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин и канадский нападающий Натан Маккиннон оформили по ассисту.
В составе гостей голы записали на свой счёт Райан О'Райлли (3), Майкл Бантинг, Филип Форсберг, Стивен Стэмкос и Майкл Маккэррон.
