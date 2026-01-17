«Нэшвилл» неожиданно крупно обыграл «Колорадо» на выезде, у Ничушкина передача

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:3.

Несмотря на поражение, «Колорадо» продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. «Нэшвилл» побеждает третий раз кряду и продолжает бороться за попадание в плей-офф.

В составе хозяев шайбы забросили Брок Нельсон (2) и Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин и канадский нападающий Натан Маккиннон оформили по ассисту.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан О'Райлли (3), Майкл Бантинг, Филип Форсберг, Стивен Стэмкос и Майкл Маккэррон.