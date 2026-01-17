Никита Кучеров повторил достижение Коннора Макдэвида в НХЛ пятилетней давности

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал два и более очка в 10-й игре из последних 11. Последним хоккеистом в НХЛ, кто отмечался подобным достижением, был капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который также оформил серию из 10 матчей с 2+ очками за отрезок из 11 игр весной 2021 года.
В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
- 17 января 2026
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:09
-
08:06
-
06:57
-
06:09
-
05:47
-
03:10
-
02:20
- 16 января 2026
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:24
-
23:04
-
22:56
-
22:34
-
22:16
-
21:46
-
21:22
-
20:58
-
20:32
-
20:12
-
19:54
-
19:20
-
18:56
-
18:44