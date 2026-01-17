Никита Кучеров повторил достижение Коннора Макдэвида в НХЛ пятилетней давности

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал два и более очка в 10-й игре из последних 11. Последним хоккеистом в НХЛ, кто отмечался подобным достижением, был капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который также оформил серию из 10 матчей с 2+ очками за отрезок из 11 игр весной 2021 года.

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.