Никита Кучеров повторил достижение Коннора Макдэвида в НХЛ пятилетней давности

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал два и более очка в 10-й игре из последних 11. Последним хоккеистом в НХЛ, кто отмечался подобным достижением, был капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который также оформил серию из 10 матчей с 2+ очками за отрезок из 11 игр весной 2021 года.

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нейборс (Кайру, Фаулер) – 17:03     2:0 Бьюгстад (Бучневич) – 17:33     2:1 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 29:59 (pp)     2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 31:01 (pp)     3:2 Кайру – 65:00    
