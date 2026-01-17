Расписание матчей КХЛ на 17 января 2026 года

Сегодня, 17 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 17 января 2026 года (время московское):

10:00. «Амур» – «Ак Барс»;

10:00. «Адмирал» – «Металлург» Мг;

13:30. «Сибирь» – «Нефтехимик»;

14:30. «Автомобилист» – «Салават Юлаев»;

15:00. «Барыс» – ЦСКА;

17:00. «Спартак» – «Торпедо»;

17:00. «Локомотив» – «Шанхайские Драконы»;

17:00. «Динамо» М – «Динамо» Мн.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 63 очками после 47 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 72 очка после 44 игр.