Адмирал — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00 мск

«Адмирал» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00 мск
Комментарии

Сегодня, 17 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится матч между местным «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Игра на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Это будет третья игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее дважды победу одержал «Металлург». «Адмирал» с 34 очками после 43 встреч занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» располагается на первой строчке в таблице Востока, у него в активе 72 очка после 44 игр.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Сезонная распродажа. С кем аутсайдеры КХЛ могут расстаться на дедлайне?
