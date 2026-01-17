Скидки
Форвард «Каролины» Свечников высказался о шайбе Никишина в ворота «Флориды»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал шайбу защитника Александра Никишина во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

«Я всегда говорю ему, что он должен бросать по воротам, потому что у него, наверное, самый сильный бросок в нашей команде. Мы знаем, что в большинстве у него хороший бросок, и стараемся создать для него возможности», — приводит слова Свечникова сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 9:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
9 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Элерс (Стаал, Мартинук) – 18:35     1:1 Балинскис (Самоскевич, Вилманис) – 21:19     2:1 Янковски (Никишин, Райлли) – 33:10     3:1 Никишин (Ахо, Элерс) – 36:28 (pp)     4:1 Свечников (Джарвис, Ахо) – 44:08 (pp)     5:1 Элерс (Джарвис, Свечников) – 51:17 (pp)     6:1 Холл (Стэнковен, Янковски) – 51:38 (pp)     7:1 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 53:03     8:1 Холл (Блейк) – 58:23     9:1 Робинсон (Котканиеми, Янковски) – 58:35    
Новости. Хоккей
