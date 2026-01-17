Форвард «Каролины» Свечников высказался о шайбе Никишина в ворота «Флориды»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал шайбу защитника Александра Никишина во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

«Я всегда говорю ему, что он должен бросать по воротам, потому что у него, наверное, самый сильный бросок в нашей команде. Мы знаем, что в большинстве у него хороший бросок, и стараемся создать для него возможности», — приводит слова Свечникова сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 9:1.