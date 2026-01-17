«Автомобилист» — «Салават»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 17 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это будет заключительная четвёртая встреча команд в текущем сезоне. На данный момент в сезонной серии впереди екатеринбургский клуб со счётом 2-1. «Автомобилист» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 53 очка после 45 сыгранных встреч. «Салават Юлаев» расположился на шестой строчке в таблице Востока, набрав 48 очков в 46 играх.