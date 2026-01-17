«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 17 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее в двух играх сильнее было «Торпедо», в одной — красно-белые. «Спартак» располагается на восьмой строчке в таблице Запада КХЛ, набрав 51 очко после 44 встреч. «Торпедо» с 56 очками после 45 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.