«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 17 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и одноклубниками из Минска. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее дважды победу одержали минчане. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги московский клуб сыграл 45 матчей, набрал 55 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с 59 очками после 44 встреч находится на третьей строчке Запада.