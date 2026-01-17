Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 17 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и одноклубниками из Минска. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее дважды победу одержали минчане. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги московский клуб сыграл 45 матчей, набрал 55 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с 59 очками после 44 встреч находится на третьей строчке Запада.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ
ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android