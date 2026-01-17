Сергей Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский во встрече с «Каролиной Харрикейнз» впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру. 37-летний россиянин отразил 26 из 35 бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
9 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Элерс (Стаал, Мартинук) – 18:35 1:1 Балинскис (Самоскевич, Вилманис) – 21:19 2:1 Янковски (Никишин, Райлли) – 33:10 3:1 Никишин (Ахо, Элерс) – 36:28 (pp) 4:1 Свечников (Джарвис, Ахо) – 44:08 (pp) 5:1 Элерс (Джарвис, Свечников) – 51:17 (pp) 6:1 Холл (Стэнковен, Янковски) – 51:38 (pp) 7:1 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 53:03 8:1 Холл (Блейк) – 58:23 9:1 Робинсон (Котканиеми, Янковски) – 58:35
Ранее он дважды пропускал по восемь шайб в матчах регулярки (оба раза в составе «Коламбус Блю Джекетс» – в октябре и декабре 2018 года в матчах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз» соответственно).
В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 9:1.
