Сергей Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский во встрече с «Каролиной Харрикейнз» впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру. 37-летний россиянин отразил 26 из 35 бросков.

Ранее он дважды пропускал по восемь шайб в матчах регулярки (оба раза в составе «Коламбус Блю Джекетс» – в октябре и декабре 2018 года в матчах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз» соответственно).

В ночь с 16 на 17 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 9:1.