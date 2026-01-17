Расписание матчей МХЛ на 17 января 2026 года

Сегодня, 17 января, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 17 января 2026 года (время московское):

10:00. «Омские Ястребы» – «Мамонты Югры»;

11:00. «Тюменский Легион» – «Снежные Барсы»;

13:00. ХК «Капитан» – «Красная Армия»;

13:00. «Локо» – «Тайфун»;

13:00. «Реактор» – «Белые Медведи»;

13:00. «Алмаз» – «Амурские Тигры»;

13:00. «Спутник» – «Авто»;

13:00. МХК «Атлант» – МХК «Спартак MAX»;

13:00. «АКМ-Юниор» – МХК «Спартак».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 69 очками после 38 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 62 очка после 40 матчей.