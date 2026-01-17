Результаты матчей НХЛ на 17 января 2026 года

В ночь на 17 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 января 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» — 9:1;

«Детройт Ред Уингз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2;

«Сент-Луис Блюз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2 Б;

«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:7;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Анахайм Дакс» — 2:3 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 46 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 62 очка после 46 встреч.