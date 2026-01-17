Скидки
Хоккей

Тренерский штаб «Адмирала» пополнили два специалиста
Хоккейный клуб «Адмирал» подписал контракты с двумя специалистами. Латвийский тренер Валерий Кулибаба стал помощником Олега Браташа и будет отвечать за работу с защитниками, а белорусский специалист Кирилл Легчаков – за общую физическую подготовку «моряков». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Кулибаба работал с командами: «Металлург» (Лиепая, Латвия), сборной Латвии (U18), «Балтика» (Вильнюс, Литва), «Платина» (Кишинёв, Молдавия), «Юрмала» (Юрмала, Латвия), «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил), «Земгале» (Елгава, Латвия) и ХК «Рига» (МХЛ). В сезоне-2021/2022 был ассистентом главного тренера, а позже – главным тренером рижского «Динамо» в КХЛ. В 2023 году входил в тренерский штаб челябинского «Трактора». В последние годы возглавлял «Рязань-ВДВ».

Легчаков работал тренером по физической подготовке в нескольких клубах Континентальной хоккейной лиги. Среди них – «Сибирь», «Авангард», «Барыс», «Локомотив».

Новости. Хоккей
