Форвард «Сочи» Хафизов: в игре со СКА надо было отмазаться после 0:9 от «Металлурга»

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Тимур Хафизов прокомментировал победный матч со СКА (2:1).

«В игре со СКА надо было немного отмазаться после поражения от «Металлурга». Перед матчем тренер сказал про уважение к себе, потому что в КХЛ таких счетов, как в прошлой игре, не должно быть.

Был тяжёлый матч, потому что соперник на своём льду всегда играет хорошо. Приятно было забить первыми, потому что если мы забрасываем первыми, то нам играть легче. Надо стараться всегда вести в счёте. Отмечу вратаря нашей команды Павла Хомченко. Это главный герой матча. Когда он даёт нам шансы и оставляет в игре, надо помогать ему и отплачивать тем же», — цитирует Хафизова Metaratings.