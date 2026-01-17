Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сочи» Хафизов: в игре со СКА надо было отмазаться после 0:9 от «Металлурга»

Форвард «Сочи» Хафизов: в игре со СКА надо было отмазаться после 0:9 от «Металлурга»
Комментарии

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Тимур Хафизов прокомментировал победный матч со СКА (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)     1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)    

«В игре со СКА надо было немного отмазаться после поражения от «Металлурга». Перед матчем тренер сказал про уважение к себе, потому что в КХЛ таких счетов, как в прошлой игре, не должно быть.

Был тяжёлый матч, потому что соперник на своём льду всегда играет хорошо. Приятно было забить первыми, потому что если мы забрасываем первыми, то нам играть легче. Надо стараться всегда вести в счёте. Отмечу вратаря нашей команды Павла Хомченко. Это главный герой матча. Когда он даёт нам шансы и оставляет в игре, надо помогать ему и отплачивать тем же», — цитирует Хафизова Metaratings.

Материалы по теме
Видео
СКА уступил «Сочи» в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android