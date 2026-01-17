Сергей Светлов: большой вопрос, почему Чернышов не получил шанса в московском «Динамо»

Чемпион мира и Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы Сергей Светлов высказался об игре Игоря Чернышова и Ивана Рябкина, которые ранее выступали в системе московского «Динамо».

«Только на опытных игроках и легионерах «Динамо» не построишь. Мы всегда славились притоком свежей крови и талантливой молодёжи.

Нередко смотрю матчи НХЛ, очень рад, как в «Сан-Хосе» вошёл наш талантливый юниор, мой пензенский земляк Чернышов. Парню 20 лет, а он смотрится вполне по-взрослому, нередко выходит в первом звене «Сан-Хосе» вместе с лидером клуба Селебрини.

Большой вопрос, почему год-два назад Чернышов не получил шанса в «Динамо». Похожая картина – с другим талантом Рябкиным, который, судя по статистике, неплохо смотрится в АХЛ.

Нужно вернуть прежнее – чернышевское и юрзиновское — отношение к своим воспитанникам. Нет, не гладить их по голове, но много с ними работать, вселять в них уверенность, давать шансы. Рассказы о том, что у одного – лишний вес, а у другого – слабый характер, в пользу бедных.

Истории Чернышова и Рябкина говорят о том, что «Динамо» нужно делать ставку на молодёжь и атаку. Своим воспитанникам – особое внимание, при правильном отношении они обеспечат энергией и конкуренцией всех – от Гусева до Комтуа», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.