Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров догнал Овечкина по играм с 2+ очками среди крайних нападающих НХЛ не старше 32 лет

Кучеров догнал Овечкина по играм с 2+ очками среди крайних нападающих НХЛ не старше 32 лет
Комментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (2:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нейборс (Кайру, Фаулер) – 17:03     2:0 Бьюгстад (Бучневич) – 17:33     2:1 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 29:59 (pp)     2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 31:01 (pp)     3:2 Кайру – 65:00    

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл свою 351-ю игру с учётом плей-офф, где набирал два и более очка. По данному показателю среди крайних нападающих не старше 32 лет Никита сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Нападающие делят четвёртое место. Рекорд по играм с учётом плей-офф с двумя и более очками среди крайних нападающих не старше 32 лет принадлежит Яромиру Ягру (422).

Материалы по теме
Никита Кучеров повторил достижение Коннора Макдэвида в НХЛ пятилетней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android