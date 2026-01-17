Кучеров догнал Овечкина по играм с 2+ очками среди крайних нападающих НХЛ не старше 32 лет

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (2:3 Б).

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл свою 351-ю игру с учётом плей-офф, где набирал два и более очка. По данному показателю среди крайних нападающих не старше 32 лет Никита сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Нападающие делят четвёртое место. Рекорд по играм с учётом плей-офф с двумя и более очками среди крайних нападающих не старше 32 лет принадлежит Яромиру Ягру (422).