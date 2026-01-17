Кучеров догнал Овечкина по играм с 2+ очками среди крайних нападающих НХЛ не старше 32 лет
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (2:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нейборс (Кайру, Фаулер) – 17:03 2:0 Бьюгстад (Бучневич) – 17:33 2:1 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 29:59 (pp) 2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 31:01 (pp) 3:2 Кайру – 65:00
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл свою 351-ю игру с учётом плей-офф, где набирал два и более очка. По данному показателю среди крайних нападающих не старше 32 лет Никита сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Нападающие делят четвёртое место. Рекорд по играм с учётом плей-офф с двумя и более очками среди крайних нападающих не старше 32 лет принадлежит Яромиру Ягру (422).
