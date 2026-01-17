Скидки
Главная Хоккей Новости

«Игра не прощает слабости, неподготовленности». Ларионов — о поражении СКА от «Сочи»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал домашнее поражение от «Сочи» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)     1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)    

«Журналистов всегда рад видеть – и в хорошие, и в плохие дни. Это часть профессии. Вас можно любить, можно не любить, но вы делаете свою работу хорошо. Мы стараемся быть более откровенными и честными.

Поэтому начну с того, что игра оставила двоякое впечатление. Естественно, в конце дня ты видишь результат – 1:2, поражение. При такой поддержке, при определённых ожиданиях… Но, к сожалению, игра не прощает слабости, неподготовленности, каких-то упущенных элементов.

В целом я ребят поблагодарил за третий период. Понятно, что команда гостей пыталась удержать счёт, играла весь матч от обороны. Но тем не менее энергетика, желание переломить, желание выиграть матч – это подкупает. Я рад, что болельщики были до конца, ждали.

Если ты хочешь играть стабильно, правильно и успешно, это надо делать с первого отрезка, делать в каждом отрезке, в каждой игре. Это непросто, но это удел профессионалов, которые, несмотря на все сложности, трудности и разные тактические установки, должны выходить и делать результат. «Сочи» поздравляю с победой», — приводит слова Ларионова сайт СКА.


