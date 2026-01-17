«Настоящие мужики». Главный тренер «Сочи» — о гостевой победе над СКА

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о гостевой победе над СКА (2:1).

– По игре – неплохо мы начали, в первом периоде повели, забили. Во втором удаления – наша болезнь – отодвинули игру плотно в нашу зону. Ну а в третьем соперник не готов был мириться с таким результатом, взвинтил темп. Где-то немного не растерялись, но прижались. Но ребята играли самоотверженно и добыли результат.

– Что подкрутили после трёх поражений, за счёт чего удалось солидно сыграть в обороне?

– Даже, наверное, не трёх поражений. Серьёзная серия была – Нижнекамск, дважды «Динамо», Тольятти – исключительно мотивированная команда. Попали в некую полосу – есть ребята травмированные, немного просели, не было эмоций. И Магнитогорск… У нас перенесена игра с «Драконами», думали, что пауза пойдёт на пользу, но с Магнитогорском был некрасивый результат. Ребята серьёзно поговорили между собой, и мы серьёзно поговорили с ними. Любая команда, любой человек может сделать что-то неправильно, но ключевой момент – как он это исправляет. Сегодня ребята вышли друг за друга – выполнять, грубо говоря, пластаться — и добыли результат. Самый главный итог этих трёх игр – что команда реагирует, они настоящие мужики и после 0:9 собираются, идут исправлять свою ошибку в прошлой игре и показывают результат.

– Два матча со СКА – две победы. Есть ли какой-то особый настрой на СКА? Не чужая вам команда всё-таки.

– Конечно, не чужая, я вырос в этой команде, в этой школе. Но на таком уровне в этой команде никогда не работал, работал с молодёжью. Да нет – выходим, играем в хоккей, безусловно, перед каждой игрой есть план, разбираем сильные и слабые стороны соперника. Значит, хорошо разобрали и подготовились, — цитирует Михайлова сайт СКА.