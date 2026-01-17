Скидки
«Ни в коем случае не буду узнавать». Ларионов — о собрании игроков СКА без тренеров

«Ни в коем случае не буду узнавать». Ларионов — о собрании игроков СКА без тренеров
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от «Сочи» (1:2) высказался о закрытом собрании хоккеистов армейского клуба без тренеров.

16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)     1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)    

– Команда снова собралась в раздевалке после игры. С одной стороны, результаты стали лучше. С другой – качество игры не всегда стабильное. Симптоматика осенью и сейчас схожа?
– После поражений всегда есть о чём поговорить. Все понимали, с кем мы играем, где можем оказаться в случае положительного результата. Раздевалка – территория игроков. Приятно, что они собрались. Ребятам есть о чём поговорить. Это должно принести свои плоды. Это люди, которые делают свою работу и должны делать её успешно.

Выходя на одну из лучших арен в нашем хоккее, в КХЛ – ты должен показывать ту игру, которую ожидают люди. Ни в коем случае не буду узнавать, о чем шёл разговор в раздевалке. Мне, конечно, интересно, но это коллектив, команда, которая выходит на лёд. Они принимают решения на площадке, тренеры там уже не могут помочь. Надеюсь, этот разговор принесёт плоды уже в следующем матче, — цитирует Ларионова сайт СКА.

