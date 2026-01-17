«Ни в коем случае не буду узнавать». Ларионов — о собрании игроков СКА без тренеров

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от «Сочи» (1:2) высказался о закрытом собрании хоккеистов армейского клуба без тренеров.

– Команда снова собралась в раздевалке после игры. С одной стороны, результаты стали лучше. С другой – качество игры не всегда стабильное. Симптоматика осенью и сейчас схожа?

– После поражений всегда есть о чём поговорить. Все понимали, с кем мы играем, где можем оказаться в случае положительного результата. Раздевалка – территория игроков. Приятно, что они собрались. Ребятам есть о чём поговорить. Это должно принести свои плоды. Это люди, которые делают свою работу и должны делать её успешно.

Выходя на одну из лучших арен в нашем хоккее, в КХЛ – ты должен показывать ту игру, которую ожидают люди. Ни в коем случае не буду узнавать, о чем шёл разговор в раздевалке. Мне, конечно, интересно, но это коллектив, команда, которая выходит на лёд. Они принимают решения на площадке, тренеры там уже не могут помочь. Надеюсь, этот разговор принесёт плоды уже в следующем матче, — цитирует Ларионова сайт СКА.