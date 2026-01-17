«Ак Барс» победил в гостях «Амур», хабаровчане потерпели шестое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В первом периоде команды голов не забили. За шесть секунд до конца второго периода Дмитрий Кателевский открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Семён Терехов удвоил преимущество казанского клуба. На 15-й минуте периода Александр Барабанов сделал счёт 3:0.

Для «Амура» данное поражение стало шестым подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 января. «Ак Барс» в этот же день проведёт гостевой матч с «Адмиралом».