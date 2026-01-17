Скидки
Амур – Ак Барс, результат матча 17 января 2026 года, счёт 0:3, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» победил в гостях «Амур», хабаровчане потерпели шестое поражение подряд
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк) – 39:54 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Комков) – 45:06 (5x5)     0:3 Барабанов (Миллер) – 54:14 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В первом периоде команды голов не забили. За шесть секунд до конца второго периода Дмитрий Кателевский открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Семён Терехов удвоил преимущество казанского клуба. На 15-й минуте периода Александр Барабанов сделал счёт 3:0.

Для «Амура» данное поражение стало шестым подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 января. «Ак Барс» в этот же день проведёт гостевой матч с «Адмиралом».

