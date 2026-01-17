Скидки
Адмирал – Металлург, результат матча 17 января 2026 года, счёт 4:8, КХЛ 2025/2026

«Металлург» крупно одолел «Адмирал», продлив победную серию до семи матчей
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 8
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис) – 02:17 (5x5)     0:2 Толчинский (Вовченко, Пресс) – 04:35 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Гутик) – 06:32 (5x5)     1:3 Барак (Яковлев, Силантьев) – 08:56 (5x3)     2:3 Шэн (Завгородний) – 11:15 (5x5)     2:4 Коротков (Джонсон, Хабаров) – 15:29 (5x5)     2:5 Барак (Вовченко, Яковлев) – 20:54 (5x5)     3:5 Основин (Кудашов) – 28:40 (5x5)     4:5 Сошников (Шулак) – 30:47 (5x4)     4:6 Толчинский (Вовченко) – 55:25 (5x5)     4:7 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 58:09 (5x4)     4:8 Орехов (Фёдоров, Коротков) – 58:56 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе уральской команды шайбы на свой счёт записали Руслан Исхаков, Сергей Толчинский (дубль), Дерек Барак (дубль), Никита Коротков, Люк Джонсон, Валерий Орехов. У «Адмирала» голы забили Степан Старков, Павел Шэн, Вячеслав Основин, Никита Сошников.

«Металлург» продлил победную серию до семи матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» сыграет дома с казанским «Ак Барсом» 19 января. «Металлург» в этот же день проведёт гостевой матч с «Амуром».

