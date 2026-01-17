«Металлург» крупно одолел «Адмирал», продлив победную серию до семи матчей

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В составе уральской команды шайбы на свой счёт записали Руслан Исхаков, Сергей Толчинский (дубль), Дерек Барак (дубль), Никита Коротков, Люк Джонсон, Валерий Орехов. У «Адмирала» голы забили Степан Старков, Павел Шэн, Вячеслав Основин, Никита Сошников.
«Металлург» продлил победную серию до семи матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» сыграет дома с казанским «Ак Барсом» 19 января. «Металлург» в этот же день проведёт гостевой матч с «Амуром».
