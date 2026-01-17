Защитник СКА Менелл отреагировал на поражение в матче с «Сочи»

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о поражении во встрече с «Сочи» (1:2).

– Мы знали, что это будет непростая игра. Играли недостаточно хорошо, забили всего один раз. Так матчи не выигрываются. Знаем, что надо быть лучше. Будем работать и постараемся вернуться лучше в следующем матче.

– Согласитесь, что первый период задал тон игре?

– Мы всегда должны стараться забросить первыми в матче. Но мы плохо начали, не смогли забить вовремя. Да, первый период надо начинать лучше, – сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.