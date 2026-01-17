Защитник СКА высказался о собрании команды без тренеров после матча с «Сочи»
Поделиться
Защитник СКА Бреннан Менелл рассказал о собрании команды без тренеров после проигранного матча с «Сочи» (1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5) 0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5) 1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)
– Вы во второй раз собрались в раздевалке после матча в этом сезоне. Похоже ли это было на ситуацию в октябре?
– Мы просто поговорили о том, что можем сделать как команда. Всегда хорошо поговорить. Обсудили, в чём можем прибавить. Разговоры никогда не идут во вред, – сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
12:45
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:12
-
11:52
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:29
-
10:13
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:09
-
08:06
-
06:57
-
06:09
-
05:47
-
03:10
-
02:20
- 16 января 2026
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:24
-
23:04