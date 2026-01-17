Защитник СКА высказался о собрании команды без тренеров после матча с «Сочи»

Защитник СКА Бреннан Менелл рассказал о собрании команды без тренеров после проигранного матча с «Сочи» (1:2).

– Вы во второй раз собрались в раздевалке после матча в этом сезоне. Похоже ли это было на ситуацию в октябре?

– Мы просто поговорили о том, что можем сделать как команда. Всегда хорошо поговорить. Обсудили, в чём можем прибавить. Разговоры никогда не идут во вред, – сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.