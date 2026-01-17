Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Игра очень сильно не понравилась, занимались мазохизмом». Разин — о 8:4 с «Адмиралом»

«Игра очень сильно не понравилась, занимались мазохизмом». Разин — о 8:4 с «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал крупную победу над «Адмиралом» (8:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 8
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис) – 02:17 (5x5)     0:2 Толчинский (Вовченко, Пресс) – 04:35 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Гутик) – 06:32 (5x5)     1:3 Барак (Яковлев, Силантьев) – 08:56 (5x3)     2:3 Шэн (Завгородний) – 11:15 (5x5)     2:4 Коротков (Джонсон, Хабаров) – 15:29 (5x5)     2:5 Барак (Вовченко, Яковлев) – 20:54 (5x5)     3:5 Основин (Кудашов) – 28:40 (5x5)     4:5 Сошников (Шулак) – 30:47 (5x4)     4:6 Толчинский (Вовченко) – 55:25 (5x5)     4:7 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 58:09 (5x4)     4:8 Орехов (Фёдоров, Коротков) – 58:56 (5x5)    

— Игра очень сильно не понравилась, потому что, можно сказать, занимались мазохизмом. Вместо того чтобы играть по счёту, мы очень много глупых ошибок наделали. И если бы не шестой гол, который Толчинский забил, всё могло бы и по-другому закончиться.

— Чем-то «Адмирал» с новым тренером, с Браташом, вас удивил?
— Мы их разбирали. Примерно то же самое, во что играла «Лада» во времена Браташа. Поэтому не удивил.

— В прошлый раз здесь, во Владивостоке, вы говорили про самолётные ноги. Сегодня это как-то было учтено?
— Я считаю, что сегодня, наверное, всё-таки самолётная голова была ещё такая, спящая немножко. Во сне были немножко, скажем так, — заявил Разин в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» крупно одолел «Адмирал», продлив победную серию до семи матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android