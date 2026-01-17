«Игра очень сильно не понравилась, занимались мазохизмом». Разин — о 8:4 с «Адмиралом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал крупную победу над «Адмиралом» (8:4).

— Игра очень сильно не понравилась, потому что, можно сказать, занимались мазохизмом. Вместо того чтобы играть по счёту, мы очень много глупых ошибок наделали. И если бы не шестой гол, который Толчинский забил, всё могло бы и по-другому закончиться.

— Чем-то «Адмирал» с новым тренером, с Браташом, вас удивил?

— Мы их разбирали. Примерно то же самое, во что играла «Лада» во времена Браташа. Поэтому не удивил.

— В прошлый раз здесь, во Владивостоке, вы говорили про самолётные ноги. Сегодня это как-то было учтено?

— Я считаю, что сегодня, наверное, всё-таки самолётная голова была ещё такая, спящая немножко. Во сне были немножко, скажем так, — заявил Разин в послематчевом интервью.