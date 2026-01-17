Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Красноярский «Сокол» назвал имя нового главного тренера

Красноярский «Сокол» назвал имя нового главного тренера
Комментарии

Главным тренером «Сокола» назначен Александр Титов, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Контракт со специалистом подписан до конца текущего сезона. Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Сокола» Юрий Панов покинул команду.

Александр Титов уже возглавлял «Сокол» в 2016-2019 годах. В сезоне-2017/2018 под руководством Титова «Сокол» дошёл до 1/4 финала плей-офф ВХЛ, что на тот момент стало лучшим достижением в истории красноярского клуба. Далее в карьере специалиста были «Лада», «СКА-Нева», СКА (в должности тренера) и ХК «Сочи» (в должности тренера по защитникам). Также Титов тренировал сборную России до 16/18 лет.

Отмечается, что также в тренерский штаб войдёт Владимир Галузин – тренер по нападающим.

Материалы по теме
Продюсер «Ледникового периода» Авербух объяснил приглашение в проект хоккеистов из ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android