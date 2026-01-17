Красноярский «Сокол» назвал имя нового главного тренера

Главным тренером «Сокола» назначен Александр Титов, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Контракт со специалистом подписан до конца текущего сезона. Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Сокола» Юрий Панов покинул команду.

Александр Титов уже возглавлял «Сокол» в 2016-2019 годах. В сезоне-2017/2018 под руководством Титова «Сокол» дошёл до 1/4 финала плей-офф ВХЛ, что на тот момент стало лучшим достижением в истории красноярского клуба. Далее в карьере специалиста были «Лада», «СКА-Нева», СКА (в должности тренера) и ХК «Сочи» (в должности тренера по защитникам). Также Титов тренировал сборную России до 16/18 лет.

Отмечается, что также в тренерский штаб войдёт Владимир Галузин – тренер по нападающим.