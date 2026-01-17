«Вашингтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 18 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Это вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке НХЛ. Ранее две победы одержала «Флорида». «Вашингтон» провёл 48 встреч, в которых набрал 54 очка, и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Флорида» с 51 очком после 48 матчей находится на 12-й строчке на Востоке.