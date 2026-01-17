Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

«Вашингтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь на 18 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке НХЛ. Ранее две победы одержала «Флорида». «Вашингтон» провёл 48 встреч, в которых набрал 54 очка, и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Флорида» с 51 очком после 48 матчей находится на 12-й строчке на Востоке.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сергей Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android