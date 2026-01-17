Александр Андриевский назвал причины поражения «Амура» от «Ак Барса» в Хабаровске

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3).

«Матч очень тяжело для нас сложился. Первый период дал хороший толчок в игре одной команде, и напротив — другой. В одном периоде четыре удаления, одни игроки наелись, другие сидели на скамейке холодными. Во втором периоде соперник грамотно воспользовался этим преимуществом, закрывали нас в зоне. Мы переигрывали свои смены и в конце второго периода было видно уже хорошо, что соперник гораздо свежее. По совокупности это всё сыграло свою роль», — приводит слова Андриевского сайт «Амура».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 января.