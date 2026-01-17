Скидки
«В таких играх нужен подобный гол «с мясом». Кателевский о победе «Ак Барса» над «Амуром»

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский подвёл итоги гостевого матча с «Амуром» (3:0) и рассказал о своём голе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк) – 39:54 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Комков) – 45:06 (5x5)     0:3 Барабанов (Миллер) – 54:14 (5x5)    

– Победа и победный гол в день рождения – какое настроение после игры?
– Главное – победили. Все парни молодчики, хорошо сыграли в обороне, помогли Максу Арефьеву сыграть «на ноль» и забили красивые голы. День рождения – приятно, но это обычный рабочий день.

– Ранее забивали в свой день рождения?
– Даже не знаю. Знаю, что второй год подряд провожу день рождения на Дальнем Востоке (улыбается). Вернусь домой – спокойненько посидим и отдохнём.

– Расскажите о своём голе.
– Дыня [Никита Дыняк] здорово поборолся, шайба выскочила на пятак, и оставалось махнуть в сторону ворот. В таких играх нужен подобный гол «с мясом», и дальше удача была на нашей стороне, — цитирует Кателевского сайт «Ак Барса».

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победную встречу с «Амуром»
Комментарии
