«В таких играх нужен подобный гол «с мясом». Кателевский о победе «Ак Барса» над «Амуром»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский подвёл итоги гостевого матча с «Амуром» (3:0) и рассказал о своём голе.

– Победа и победный гол в день рождения – какое настроение после игры?

– Главное – победили. Все парни молодчики, хорошо сыграли в обороне, помогли Максу Арефьеву сыграть «на ноль» и забили красивые голы. День рождения – приятно, но это обычный рабочий день.

– Ранее забивали в свой день рождения?

– Даже не знаю. Знаю, что второй год подряд провожу день рождения на Дальнем Востоке (улыбается). Вернусь домой – спокойненько посидим и отдохнём.

– Расскажите о своём голе.

– Дыня [Никита Дыняк] здорово поборолся, шайба выскочила на пятак, и оставалось махнуть в сторону ворот. В таких играх нужен подобный гол «с мясом», и дальше удача была на нашей стороне, — цитирует Кателевского сайт «Ак Барса».