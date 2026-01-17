Пол Биссоннетт: Мичков станет звездой и во всём разберётся

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт на своей странице в социальной сети X высказался о ситуации с игровым временем форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Я думаю, Мичков станет звездой. Он во всём разберётся. Всё будет круто. Я очень ценю 17 здравомыслящих людей, которые понимают, что происходит. А тем, кто продолжает говорить, что мы его критикуем, я хочу сказать: вы ведёте себя так, будто спорить с вами о том, сколько времени игрок проводит на льду, — значит говорить, что он неудачник или отстой.

Я также считаю, что со стороны болельщиков эгоистично, когда команда была в лучшей форме и претендовала на выход в плей-офф, а вас волновал только один игрок и то, сколько времени он проводит на льду. Болельщики сами заостряют на этом внимание. Мы просто реагируем. Это никогда не было темой для обсуждения, пока вы сами её не подняли. Спасибо», — написал Биссоннетт.

В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 24 (10+14) очка в 45 матчах сезона.