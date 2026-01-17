«Вратари такого уровня не должны столько пропускать». Фетисов — о Бобровском

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал девять пропущенных шайб голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (1:9). 37-летний россиянин отразил 26 из 35 бросков.

«Вратари такого уровня не должны столько пропускать. Но ничего страшного в этом нет. Опыта у него достаточно, чтобы собраться и не думать об этой игре», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру. Ранее он дважды пропускал по восемь шайб в матчах регулярки в составе «Коламбус Блю Джекетс».