«Вратари такого уровня не должны столько пропускать». Фетисов — о Бобровском
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал девять пропущенных шайб голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (1:9). 37-летний россиянин отразил 26 из 35 бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
9 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Элерс (Стаал, Мартинук) – 18:35 1:1 Балинскис (Самоскевич, Вилманис) – 21:19 2:1 Янковски (Никишин, Райлли) – 33:10 3:1 Никишин (Ахо, Элерс) – 36:28 (pp) 4:1 Свечников (Джарвис, Ахо) – 44:08 (pp) 5:1 Элерс (Джарвис, Свечников) – 51:17 (pp) 6:1 Холл (Стэнковен, Янковски) – 51:38 (pp) 7:1 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 53:03 8:1 Холл (Блейк) – 58:23 9:1 Робинсон (Котканиеми, Янковски) – 58:35
«Вратари такого уровня не должны столько пропускать. Но ничего страшного в этом нет. Опыта у него достаточно, чтобы собраться и не думать об этой игре», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».
Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру. Ранее он дважды пропускал по восемь шайб в матчах регулярки в составе «Коламбус Блю Джекетс».
