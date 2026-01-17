Скидки
Капитан «Сибири» Сергей Широков получил памятную медаль за 250 заброшенных шайб

Комментарии

Капитан «Сибири» Сергей Широков получил от вице-президента КХЛ Андрея Точицкого памятную медаль за 250 заброшенных шайб в лиге.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, 39-летний Широков стал седьмым членом символического клуба выдающихся статистических достижений в категории «снайперы». Не менее 250 шайб за карьеру в КХЛ забросили Сергей Мозякин, Найджел Доус, Данис Зарипов, Вадим Шипачёв, Александр Радулов и Никита Гусев.

В текущем сезоне Широков сыграл 37 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-2». Всего за карьеру в КХЛ Сергей провёл 913 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 320 результативных передач.

Комментарии
