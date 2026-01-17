Браташ — о поражении «Адмирала»: получили дешёвые удаления, это сыграло главную роль

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о домашнем крупном поражении от «Металлурга» (4:8).

«Мы предупреждали перед игрой, что у соперников высокое исполнительское мастерство в большинстве. Тем не менее получили дешёвые удаления и дали возможность три раза их реализовать. Это сыграло главную роль. После первого периода было желание заменить вратаря, но, посоветовавшись с тренером вратарей, не стали. В дальнейшем Цыба сыграл лучше, чем в первом периоде. В пятом голе игроки его просто бросили, подставили. Недоработали в первую очередь в обороне. Защитники почему-то решили, что они будут атаковать лучше наших нападающих, и забыли, что их главная обязанность — защищать свои ворота», — приводит слова Браташа сайт КХЛ.