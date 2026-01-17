Скидки
Браташ — о поражении «Адмирала»: получили дешёвые удаления, это сыграло главную роль

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о домашнем крупном поражении от «Металлурга» (4:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 8
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис) – 02:17 (5x5)     0:2 Толчинский (Вовченко, Пресс) – 04:35 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Гутик) – 06:32 (5x5)     1:3 Барак (Яковлев, Силантьев) – 08:56 (5x3)     2:3 Шэн (Завгородний) – 11:15 (5x5)     2:4 Коротков (Джонсон, Хабаров) – 15:29 (5x5)     2:5 Барак (Вовченко, Яковлев) – 20:54 (5x5)     3:5 Основин (Кудашов) – 28:40 (5x5)     4:5 Сошников (Шулак) – 30:47 (5x4)     4:6 Толчинский (Вовченко, Барак) – 55:25 (5x5)     4:7 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 58:09 (5x4)     4:8 Орехов (Фёдоров, Коротков) – 58:56 (5x5)    

«Мы предупреждали перед игрой, что у соперников высокое исполнительское мастерство в большинстве. Тем не менее получили дешёвые удаления и дали возможность три раза их реализовать. Это сыграло главную роль. После первого периода было желание заменить вратаря, но, посоветовавшись с тренером вратарей, не стали. В дальнейшем Цыба сыграл лучше, чем в первом периоде. В пятом голе игроки его просто бросили, подставили. Недоработали в первую очередь в обороне. Защитники почему-то решили, что они будут атаковать лучше наших нападающих, и забыли, что их главная обязанность — защищать свои ворота», — приводит слова Браташа сайт КХЛ.

