«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»
Поделиться
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Жафяров, Крощинский) – 17:41 (5x5) 0:2 Белозёров (Федотов, Хоружев) – 38:23 (5x5) 0:3 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 57:41 (5x5) 1:3 Кошелев (Абрамов, Пьянов) – 58:12 (5x5)
На 18-й минуте первого периода Евгений Митякин открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Андрей Белозёров удвоил преимущество нижнекамского клуба. В конце игры Андрей Белозёров и Семён Кошелев установили окончательный счёт во встрече.
«Нефтехимик» продлил свою победную серию до пяти матчей.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 января. «Нефтехимик» 21 января примет на своём льду московское «Динамо».
Комментарии
- 17 января 2026
-
15:48
-
15:25
-
15:04
-
14:45
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:19
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:12
-
11:52
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:29
-
10:13
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:09