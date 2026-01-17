Скидки
Сибирь – Нефтехимик, результат матча 17 января 2026 года, счёт 1:3, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Жафяров, Крощинский) – 17:41 (5x5)     0:2 Белозёров (Федотов, Хоружев) – 38:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 57:41 (5x5)     1:3 Кошелев (Абрамов, Пьянов) – 58:12 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода Евгений Митякин открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Андрей Белозёров удвоил преимущество нижнекамского клуба. В конце игры Андрей Белозёров и Семён Кошелев установили окончательный счёт во встрече.

«Нефтехимик» продлил свою победную серию до пяти матчей.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 января. «Нефтехимик» 21 января примет на своём льду московское «Динамо».

Комментарии
