Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Нефтехимика» Озолин установил новый клубный рекорд по «сухой» серии

Вратарь «Нефтехимика» Озолин установил новый клубный рекорд по «сухой» серии
Комментарии

Голкипер «Нефтехимика» Ярослав Озолин установил клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии. Вратарь пропустил гол на 59-й минуте матча регулярного чемпионата с «Сибирью» (3:1). Всего он провёл девять периодов без пропущенных голов, начиная с шестой минуты второго периода с «Адмиралом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Жафяров, Крощинский) – 17:41 (5x5)     0:2 Белозёров (Федотов, Хоружев) – 38:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 57:41 (5x5)     1:3 Кошелев (Абрамов, Пьянов) – 58:12 (5x5)    

Как сообщает пресс-служа КХЛ, «сухая» серия Озолина составила 213 минут и 34 секунды. Предыдущий лучший результат принадлежал Илье Ежову – 169 минут и 5 секунд в сезоне-2017/2018. Также это 17-я по продолжительности серия в истории КХЛ и второй результат сезона-2025/2026.

Помимо этого, Ярослав стал 25-м вратарём, чья «сухая» серия превысила 200 минут. Наибольшее число «сухих» серий в 200+ минут у Ильи Сорокина – шесть.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android