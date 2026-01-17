Вратарь «Нефтехимика» Озолин установил новый клубный рекорд по «сухой» серии

Голкипер «Нефтехимика» Ярослав Озолин установил клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии. Вратарь пропустил гол на 59-й минуте матча регулярного чемпионата с «Сибирью» (3:1). Всего он провёл девять периодов без пропущенных голов, начиная с шестой минуты второго периода с «Адмиралом».

Как сообщает пресс-служа КХЛ, «сухая» серия Озолина составила 213 минут и 34 секунды. Предыдущий лучший результат принадлежал Илье Ежову – 169 минут и 5 секунд в сезоне-2017/2018. Также это 17-я по продолжительности серия в истории КХЛ и второй результат сезона-2025/2026.

Помимо этого, Ярослав стал 25-м вратарём, чья «сухая» серия превысила 200 минут. Наибольшее число «сухих» серий в 200+ минут у Ильи Сорокина – шесть.