«Она легко могла бы долететь до Москвы». Комментатор — о шайбе Никишина в ворота «Флориды»

Комментатор матча регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» (9:1) эмоционально отреагировал на гол российского защитника Александра Никишина в ворота Сергея Бобровского.

«Пустил шайбу со скоростью 92 мили в час! Она легко могла бы долететь до Москвы. Спонсор – «Аэрофлот», русская авиакомпания!» – сказал комментатор после гола.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Никишин вышел на третье место в истории «Каролины» по голам среди новичков-защитников, а также стал вторым по скорости достижения 20 очков среди защитников «ураганов». Ему понадобилось 47 матчей.