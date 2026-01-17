Скидки
Автомобилист – Салават Юлаев, результат матча 17 января 2026 года, счет 6:2, КХЛ 2025/2026

Дубли Буше и Спронга принесли «Автомобилисту» победу над «Салаватом»
Комментарии

Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Трямкин (Денежкин, Голышев) – 07:17 (5x4)     2:0 Да Коста (Зборовский) – 08:03 (5x5)     3:0 Спронг (Шаров, Мэйсек) – 11:41 (5x5)     3:1 Сучков (Алалыкин, Ефремов) – 37:26 (5x4)     4:1 Буше (Да Коста, Зборовский) – 37:55 (4x4)     5:1 Буше (Да Коста, Голышев) – 42:23 (5x5)     5:2 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 45:39 (5x3)     6:2 Спронг (Буше, Шаров) – 52:48 (5x5)    

На восьмой минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забил первый гол. На девятой минуте нападающий Стефан Да Коста удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 12-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева». На 38-й минуте нападающий Егор Сучков сократил отставание уфимцев.

На 38-й минуте форвард Рид Буше забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте Буше укрепил преимущество «Автомобилиста», оформив дубль. На 46-й минуте нападающий Шелдон Ремпал отыграл одну шайбу гостей. На 53-й минуте Спронг оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:2.

