Дубли Буше и Спронга принесли «Автомобилисту» победу над «Салаватом»

Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 6:2.
На восьмой минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забил первый гол. На девятой минуте нападающий Стефан Да Коста удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 12-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева». На 38-й минуте нападающий Егор Сучков сократил отставание уфимцев.
На 38-й минуте форвард Рид Буше забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте Буше укрепил преимущество «Автомобилиста», оформив дубль. На 46-й минуте нападающий Шелдон Ремпал отыграл одну шайбу гостей. На 53-й минуте Спронг оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:2.
- 17 января 2026
