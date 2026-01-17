Андреофф поделился эмоциями от первого матча за «Сибирь» после возвращения

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф поделился эмоциями от первого матча за новосибирский клуб после возвращения. Форвард принял участие в игре с «Нефтехимиком» (1:3).

— Почему сегодня «Сибирь» создала мало моментов?

— Это хоккей, такие моменты бывают. Всё равно пытались забить. Такие моменты уже бывали в этом сезоне, когда не получалось.

— У вас было сегодня несколько хороших моментов. Их нереализацию можно связать с отсутствием игровой практики?

— Да, недавно прилетел, пару недель назад. Нужно обрести физическую форму, найти взаимопонимание с партнёрами, продолжать работу. Нужно время.

— Сегодня у «Сибири» не было большинства, но в какой спецбригаде наигрывались перед тренировкой?

— У нас большинство немного поменялось, уже наигранные пятёрки. Хоккей – такая игра, в которой у тебя в одном матче может быть пять попыток, а в другом – ни одной.

— Стычка с Хафизуллиным – попытка дать эмоций команде?

— Скорее, это базовая история, когда игроки находятся около ворот. Может быть, это могло дать искорку, но так получилось просто, — передаёт слова Андреоффа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.