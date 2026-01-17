Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андреофф поделился эмоциями от первого матча за «Сибирь» после возвращения

Андреофф поделился эмоциями от первого матча за «Сибирь» после возвращения
Комментарии

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф поделился эмоциями от первого матча за новосибирский клуб после возвращения. Форвард принял участие в игре с «Нефтехимиком» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Жафяров, Крощинский) – 17:41 (5x5)     0:2 Белозёров (Федотов, Хоружев) – 38:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 57:41 (5x5)     1:3 Кошелев (Абрамов, Пьянов) – 58:12 (5x5)    

— Почему сегодня «Сибирь» создала мало моментов?
— Это хоккей, такие моменты бывают. Всё равно пытались забить. Такие моменты уже бывали в этом сезоне, когда не получалось.

— У вас было сегодня несколько хороших моментов. Их нереализацию можно связать с отсутствием игровой практики?
— Да, недавно прилетел, пару недель назад. Нужно обрести физическую форму, найти взаимопонимание с партнёрами, продолжать работу. Нужно время.

— Сегодня у «Сибири» не было большинства, но в какой спецбригаде наигрывались перед тренировкой?
— У нас большинство немного поменялось, уже наигранные пятёрки. Хоккей – такая игра, в которой у тебя в одном матче может быть пять попыток, а в другом – ни одной.

— Стычка с Хафизуллиным – попытка дать эмоций команде?
— Скорее, это базовая история, когда игроки находятся около ворот. Может быть, это могло дать искорку, но так получилось просто, — передаёт слова Андреоффа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android