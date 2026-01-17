Скидки
Андреофф рассказал, повлиял ли Бек на его возвращение в «Сибирь»

Комментарии

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф заявил, что форвард новосибирского клуба Тейлор Бек не повлиял на его возвращение в команду.

— Бек повлиял на ваше возвращение в «Сибирь»?
— Мы с Тейлором – очень хорошие друзья, общались и в Швейцарии. Я узнал, что он возвращается в Новосибирск, но никаких уговоров с его стороны не было. Я рад, — передаёт слова Андреоффа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Энди дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024 в составе «Сибири» и провёл за клуб 137 матчей, в которых набрал 81 (51+30) очко. По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды – 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025.

Комментарии
