ЦСКА проиграл «Барысу» в гостях, астанинцы прервали серию из пяти поражений

Сегодня, 17 января, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На 54-й минуте форвард Майк Веккионе удвоил преимущество астанинцев. На 57-й минуте нападающий Максим Соркин сократил отставание ЦСКА. На последней минуте Веккионе оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из пяти поражений.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 48 матчей, в которых набрал 39 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 54 очками после 48 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.