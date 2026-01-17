Скидки
Барыс – ЦСКА, результат матча 17 января 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

ЦСКА проиграл «Барысу» в гостях, астанинцы прервали серию из пяти поражений
Комментарии

Сегодня, 17 января, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Томпсон (Морелли) – 13:00 (5x5)     2:0 Веккионе (Уолш, Морелли) – 53:24 (5x4)     2:1 Соркин (Полтапов, Карнаухов) – 56:37 (6x5)     3:1 Веккионе (Шил) – 59:22 (en)    

На 14-й минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На 54-й минуте форвард Майк Веккионе удвоил преимущество астанинцев. На 57-й минуте нападающий Максим Соркин сократил отставание ЦСКА. На последней минуте Веккионе оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из пяти поражений.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 48 матчей, в которых набрал 39 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 54 очками после 48 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
