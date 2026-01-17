«Очень много работает». Андреофф — о Люзенкове в роли главного тренера «Сибири»

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф ответил, отличается ли Ярослав Люзенков как главный тренер по поведению от того времени, когда он был помощником.

— Отличается ли Люзенков как главный тренер по поведению от того времени, когда он был помощником?

— Я видел всю неделю, что Ярослав Игоревич нравится парням в команде. Он очень много работает, мне было комфортно с ним и в прошлом сезоне, — передаёт слова Андреоффа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, «Сибирь» утвердила Ярослава Люзенкова главным тренером команды 15 января. Специалист исполнял обязанности главного тренера команды с 14 ноября. При нём «Сибирь» одержала 11 побед и вернулась в зону плей-офф.