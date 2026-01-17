Гришин — о победе «Нефтехимика» над «Сибирью»: лидеры сказали своё слово
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Жафяров, Крощинский) – 17:41 (5x5) 0:2 Белозёров (Федотов, Хоружев) – 38:23 (5x5) 0:3 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 57:41 (5x5) 1:3 Кошелев (Абрамов, Пьянов) – 58:12 (5x5)
«Поначалу преимущество было у хозяев, мы готовились к этому, была определённая установка. У «Сибири» большинство является сильной стороной, поэтому сделали акцент на дисциплине. Ребята выполнили её на 100%. Свои моменты реализовали, лидеры сказали своё слово», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 января. «Нефтехимик» 21 января примет на своём льду московское «Динамо».
Комментарии
- 17 января 2026
-
17:36
-
17:34
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:36
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:04
-
14:45
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:19
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:12
-
11:52
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:29
-
10:13
-
09:50
-
09:35