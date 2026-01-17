Гришин — о победе «Нефтехимика» над «Сибирью»: лидеры сказали своё слово

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Поначалу преимущество было у хозяев, мы готовились к этому, была определённая установка. У «Сибири» большинство является сильной стороной, поэтому сделали акцент на дисциплине. Ребята выполнили её на 100%. Свои моменты реализовали, лидеры сказали своё слово», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 января. «Нефтехимик» 21 января примет на своём льду московское «Динамо».