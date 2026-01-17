Скидки
«Для нас не открытие». Гришин — об Озолине, установившем клубный рекорд по «сухой» серии

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о голкипере команды Ярославе Озолине, установившем клубный рекорд по «сухой» серии.

— Озолин побил клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии, есть у вас объяснение, почему так произошло? В чём феномен?
— Феномен заключается в работоспособности, твёрдости, уверенности, потому что ты вроде как сидишь бэкапом. Но при этом ты всегда должен быть готов. Ему представился шанс, мы рады, что он им воспользовался. Для нас это не открытие, но нам очень приятно. Парень не вешал нос, работал, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Вратарь «Нефтехимика» Озолин установил новый клубный рекорд по «сухой» серии
Комментарии
Новости. Хоккей
